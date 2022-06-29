Многодетная семья из Одесской области защищает Украину от российских оккупантов

Семья из Черноморска, что в Одесской области поражает своей преданностью Украине. Отец, мать и 4 детей всячески помогают государству и защищают его еще с начала войны.

Мужчины защищают Украину на фронте, а женщины волонтерят. К помощи Украине приобщается даже 8-летняя Ярина.

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Отец с сыном входят в ТрО

У Жанны и Константина есть четверо детей. Старшему, Алексею, – 29 лет. А самой младшей является Ярина. Ей – восемь.

55-летний глава семьи родился в Полтавской области. Впоследствии он получил образование в Одесском институте инженеров морского транспорта. Всю жизнь мужчина работал инженером-судомехаником. Однако война внесла свои поправки.

Константин вместе с сыном Алексеем сейчас проходят службу в одном из подразделений территориальной обороны Одесской области. У отца есть опыт в военной сфере, а вот Алексей взялся осваивать ее с нуля.

Парень по образованию специалист пищевой промышленности и работает поваром. Сейчас он готовит для своих собратьев. И те хорошо отзываются о блюдах Алексея.

Мать с детьми волонтерит

Жанна – волонтер с 9-летним стажем. Она помогала украинским военным еще в 2014 году. Вместе с женщинами она изготавливала сухие борщи, которые ехали на передовую.

Вскоре волонтеры стали помогать армии не только едой, но и оборудованием, одеждой, обувью, лекарствами, маскировочными сетками.

Дочери Жанны помогают военным тоже. Аксиня, которая сейчас живет в Киеве, работает в организации "Ліки Хелп". Она собирает и отправляет медикаменты нашим воинам на передовой.

Младшие дочери София и Ярина помогают своей маме. Они сушат овощи для борщевых наборов и плетут маскировочные сетки.

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