Одесситов забрасывают фейками о масштабных проблемах с водой

Россияне продолжают атаковать Одессу не только ракетами, но и фейками. В этот раз враг пытается запугать жителей города отсутствием воды.

Одесса оказалась под интенсивными ракетными ударами российских оккупантов. Вместе с тем, враг решил подорвать моральный дух горожан недостоверной информацией.

Читайте также Неуправляемые ракеты и минометы: враг снова обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины

Очередной фейк оккупантов

Россияне начали разгонять в социальных сетях и мессенджерах информацию о том, что в Одессе будут якобы проводить масштабные отключения воды.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал всех сохранять спокойствие, не распространять панику и ложную информацию от врага. Он заверил, что у города нет никаких оснований для того, чтобы массово отключать воду. Также он напомнил, что за распространение фейковой информации предусмотрена ответственность.

Доверяйте только официальным источникам и помните об информационной гигиене,

– призвал Братчук.

Ситуация в Одессе: последние новости

Российские оккупанты совершают ракетные обстрелы Одессы и области с 7 мая. Число ракетных ударов пошло на десятки. Снаряды врага повредили несколько зданий, также в результате обстрела произошло возгорание торгового центра. Из-за ракетных обстрелов повреждения получили два человека, они находятся в больнице, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Также россияне уже в четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман.

По мнению Братчука, российские оккупанты будут еще долго мстить Одессе за то, что она не только заявила о своей украинской позиции, но и готова ее защищать с оружием в руках. Одесса удержала высадку российского десанта на берег Черного моря и готова в любой момент "горячо" встретить врага.

Блокировка украинских портов может иметь глобальные последствия. Украина является одним из главных поставщиков зерна в мире и невозможность продать продукцию сильно ударит по всем странам. В ООН даже начали делать заявления о голоде и призвали разблокировать украинские порты.

Смотрите также: Литва признала Россию государством-террористом