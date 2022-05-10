Одеса опинилася під інтенсивними ракетними ударами російських окупантів. Разом з тим ворог вирішив підірвати моральний дух містян недостовірною інформацією.

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Черговий фейк окупантів

Росіяни почали розганяти у соціальних мережах та месенджерах інформацію про те, що в Одесі нібито будуть проводити масштабні відключення води.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук закликав усіх зберігати спокій, не поширювати паніку та неправдиву інформацію від ворога. Він запевнив, що у місті немає жодних підстав для того, щоб масово відключати воду. Також він нагадав, що за поширення фейкової інформації також передбачена відповідальність.

Довіряйте лише офіційним джерелам та пам'ятайте про інформаційну гігієну, – закликав Братчук.

Ситуація в Одесі: останні новини

Російські окупанти здійснюють ракетні обстріли Одеси та області з 7 травня. Кількість ракетних ударів пішла на десятки. Снаряди ворога пошкодили декілька будівель, також внаслідок обстрілу відбулося загоряння торгового центру. Через ракетні обстріли ушкодження отримали дві людини, вони перебувають у лікарні, їх стан стабільний, життю нічого не загрожує.

Також росіяни вже вчетверте запустили ракету по мосту через Дністровський лиман.

На думку Братчука, російські окупанти будуть ще довго мститися Одесі за те, що вона не лише заявила про свою українську позицію, а й готова її захищати зі зброєю в руках. Одеса стримала висадку російського десанту на берег Чорного моря та готова у будь-який момент "гаряче" зустріти ворога.

Блокування українських портів може мати глобальні наслідки. Україна є одним із головних постачальників зерна у світі, і неможливість продати продукцію сильно вдарить по всіх країнах. В ООН навіть почали робити заяви про голод та закликали розблокувати українські порти.

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