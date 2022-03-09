Одесситы оставили оригинальное предупреждение оккупантам
Источник:телеграмм Алексея Гончаренко
Одесса готовится ко всем сценариям вторжения российских оккупантов. Наша жемчужина на побережье Черного моря – столица юмора Украины. Поэтому с юмором обратилась к рашистам.
В Одессе обещают похоронить орду
Одесситы не рады оккупантам, как жители всех украинских городов. Поэтому местные жители подготовили для врага важное предупреждение.
Стоит внимания Следует отметить, что активность кораблей России в Черном море отсутствует: Назаров о ситуации в Одессе
В Одессе для русских появился баннер. Местные советуют оккупантам не трогать "Маму" Одессу.
Если Маму кто-то тронет, того мама похоронит!
– написано на баннере.
Баннер в Одессе / Фото из телеграмма Гончаренко
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Кстати – Видео уничтоженного корабля оккупантов под Одессой: смотрите видео