Одесситы оставили оригинальное предупреждение оккупантам

9 марта 2022 , 22:03
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Источник:

телеграмм Алексея Гончаренко

Одесса готовится ко всем сценариям вторжения российских оккупантов. Наша жемчужина на побережье Черного моря – столица юмора Украины. Поэтому с юмором обратилась к рашистам.

В Одессе обещают похоронить орду

Одесситы не рады оккупантам, как жители всех украинских городов. Поэтому местные жители подготовили для врага важное предупреждение.

Стоит внимания Следует отметить, что  активность кораблей России в Черном море отсутствует: Назаров о ситуации в Одессе

В Одессе для русских появился баннер. Местные советуют оккупантам не трогать "Маму" Одессу.

Если Маму кто-то тронет, того мама похоронит!
– написано на баннере.


Баннер в Одессе / Фото из телеграмма Гончаренко

 

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Кстати – Видео уничтоженного корабля оккупантов под Одессой: смотрите видео

 

Автор: Михайло Гема