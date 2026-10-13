Пытались создать Одесскую народную республику на деньги России: дело передано в суд

В Одессе трое представителей пророссийских структур пытались добиться провозглашения так называемой Одесской народной республики и были причастны к организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Перед судом предстанут руководитель пророссийской общественной организации, секретарь епархии УПЦ и лидер движения Антимайдан на Куликовом поле. В настоящее время обвинительный акт в их отношении направлен в суд, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как организовывали Антимайдан в Одессе?

В конце февраля 2014 года обвиняемые действовали в сговоре с представителями политических кругов России и организовали в Одессе публичное мероприятие. Во время этой акции они призывали страну-агрессора ввести войска в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения.

Впоследствии, 3 марта, фигуранты обеспечили прибытие пророссийских активистов к зданию Одесского областного совета. Они угрожали захватом учреждения и пытались заставить местных депутатов провозгласить так называемую Одесскую народную республику, однако план провалился из-за отказа депутатов поддержать инициативу.

За совершенную провокацию и попытку дестабилизации региона обвиняемые получили от кураторов из России около 40 тысяч долларов США.

Кто финансировал силовые группировки и готовил массовые беспорядки?

В течение марта и апреля 2014 года фигуранты организовали на Куликовом поле лагерь для группировок "Православная дружина" и "Одесская дружина". Там они активно распространяли идеологию русского мира, продвигали идею сближения с Россией и публично отрицали легитимность украинской власти.

Вскоре участники этих силовых ячеек перешли к открытым столкновениям с представителями украинского движения Евромайдан.

Следователи установили, что пророссийские группировки заранее договорились с тогдашним руководителем милиции общественной безопасности Одесской области о том, чтобы он не препятствовал их действиям. Это позволило им организовать массовые беспорядки в городе 2 мая 2014 года.

Бывший чиновник милиции, содействовавший мятежникам, уже осужден в рамках отдельного уголовного производства.

Как квалифицировали действия предателей и почему их будут судить заочно?

Действия троих обвиняемых квалифицированы как государственная измена и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку все трое фигурантов длительное время скрываются от правосудия на территории России и во временно оккупированных регионах Украины, досудебное расследование в их отношении проводилось в специальном порядке in absentia. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между проукраинскими активистами и сепаратистами. В результате столкновений в городе и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек, еще более 200 получили ранения.