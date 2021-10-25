На Одесской киностудии начали съемки тизера фильма "Полнолуние"
Источник:24 канал
На Одесской киностудии начали съемки тизера фильма "Полнолуние" по одноименному роману Андрея Кокотюхи. Действие картины происходит в 1944 году на Подолье.
Территорию уже освободили советские войска, впрочем, люди не чувствуют себя в безопасности. Ведь на смену одним оккупантам приходят другие. А вместе с ними – страх перед НКВД.
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Авторы интригуют: это будет не традиционный военный фильм, а неожиданно для зрителей – кино в жанре хоррор.
Ни в коем случае это не будет связано с кровью. Хотя мы всех "убьем" сегодня. Все базируется на "киношном" языке и делается для того, чтобы было интересно смотреть,
– рассказал режиссер-постановщик Бата Недич.
"Полнолуние" будет снимать полностью одесская команда
Это уже не первый тандем режиссера Баты Недича и писателя Андрея Кокотюхи. Его роман "Полнолуние" в 2015 получил номинацию книги года ВВС.
Впрочем, для кино сюжет несколько изменили, и главным героем стал не центральный персонаж романа. Снимать фильм будет полностью одесская команда. По замыслу режиссера, этот проект должен дать толчок для возрождения кинопроизводства в Одессе.
На Одесской киностудии начали съемки тизера: смотрите видео
Весь реквизит, который используют для съемки – настоящие вещи. Военную форму, оружие, рации предоставил клуб исторической реконструкции "Арсенал". Его участники также вовлечены в съемочный процесс.
"Были очень приятно удивлены, что существуют съемки фильмов на Одесской киностудии. И это чудо еще подпиталось тем, что есть еще для этого государственное финансирование. Поэтому стараемся выложиться на полную. Все что у нас есть, наше имущество мы хотим привлечь", – сказал участник клуба исторической реконструкции "Арсенал" Сергей Тищенко.
Я – радист. Связываюсь со штабом... Очень волнительно. Интересно, что получится. Надо правильно вложиться в роль и показать весь антураж, который здесь есть,
– отметил Даниил Тищенко участник клуба исторической реконструкции "Арсенал".
Деньги на фильм выделил Фонд украинского кино. Как только утвердят тизер – команда начнет съемки полного метра.