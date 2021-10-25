Територію уже звільнили радянські війська, утім люди не почуваються у безпеці. Адже на зміну одним окупантам приходять інші. А разом з ними – страх перед НКВС.

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Автори інтригують: це буде не традиційний воєнний фільм, а несподівано для глядачів – кіно у жанрі горор.

У жодному разі це не буде пов'язано з кров'ю. Ні капля крові не буде пролита. Хоча ми всіх "вб'ємо" сьогодні. Все базується на "кіношній" мовою і робиться для того, щоб було цікаво дивитись,

– розповів режисер-постановник Бата Недич.

"Повний місяць" зніматиме цілковито одеська команда

Це вже не перший тандем режисера Бати Недича та письменника Андрія Кокотюхи. Його роман "Повний місяць" у 2015 отримав номінацію книги року ВВС.

Утім, для кіно сюжет дещо змінили – і головним героєм став не центральний персонаж роману. Зніматиме фільм цілковито одеська команда. За задумом режисера, цей проєкт має дати поштовх для відродження кіновиробництва в Одесі.

На Одеській кіностудії розпочали зйомки тизеру: дивіться відео

Увесь реквізит, який використовують для зйомки – справжні речі. Військову форму, зброю, рації надав клуб історичної реконструкції "Арсенал". Його учасники також залучені до знімального процесу.

"Були дуже приємно здивовані, що існують зйомки фільмів на Одеській кіностудії. І це диво ще підживилось тим, що є ще для цього державне фінансування. Тому намагаємося викластися на повну. Все що у нас є, наше майно ми, хочемо залучити", – сказав учасник клубу історичної реконструкції "Арсенал" Сергій Тищенко.

Я – радист. Зв'язуюся зі штабом... Дуже хвилююче. Цікаво, що вийде. Треба правильно вкластися в роль і показати весь антураж, який тут є,

– зазначив Даниїл Тищенко учасник клубу історичної реконструкції "Арсенал".

Гроші на фільм виділив Фонд українського кіно. Як тільки затвердять тизер – команда розпочне зйомки повного метру.