Агент ФСБ готовил экологический теракт в Одесской области и "сливал" данные о Силах обороны

Киберспециалисты СБУ задержали агента ФСБ, который шпионил для российского агрессора в Одесской области. Мужчина готовил экологический теракт.

Агент ФСБ обнаруживал и передавал врагу координаты, где хранятся токсичные вещества, в том числе склады и хранилища с пестицидами. Теперь его грозит пожизненное заключение.

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Готовил теракт и "сливал" места возможного базирования ВСУ

Кроме мест хранения токсичных веществ, российский агент также разведывал места возможного базирования и маршруты перемещения Сил обороны. По указанным геолокациям захватчики планировали наносить удары ракетами и "Шахедами".

По имеющимся данным, враг надеялся спровоцировать экологическую беду на территории региона и таким образом расшатать внутреннюю обстановку,

– сообщили в СБУ.

Добавили, что для сбора сведений фигурант стал работать таксистом. Так и фиксировал локацию "нужных" объектов.

В результате многоэтапной спецоперации СБУ пошагово задокументировала преступные действия агента. Задержали во время выполнения вражеского задания.

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В Одесской области задержан агент ФСБ / Фото СБУ

Агентом ФСБ оказался студент одесского университета

Кстати, подозреваемый – студент одесского университета. Осенью 2023 года на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ. Киберспециалисты уже идентифицировали личность.

В интернет-переписке агрессор предложил студенту негласно сотрудничать в пользу России и получать за это "зарплату" от российской спецслужбы,

– отметили в СБУ.

Фигурант поддерживал коммуникацию с ФСБ с помощью популярного мессенджера. Для конспирации использовал разные сим-карты и мобильные телефоны. Все гаджеты изъяли во время обысков.

Российскому агенту уже сообщили о подозрении по статье "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Продолжается расследование. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Кстати, в сентябре 2023 года СБУ задержала еще одну изменницу. Она приняла участие в подготовке новой серии воздушных атак России на Одесскую область.