Символы Раздельной решили изменить согласно с законом Украины о декоммунизации. О решении сообщили 27 сентября.
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Убрали красную звезду
Раздельнянский горсовет во время сессии 22 сентября решил сменить флаг и герб. Из локомотива поезда, изображенного на флаге и гербе города, убрали красную звезду.
Теперь символы соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".
Декоммунизация в Раздельной / Коллаж 24 канала
Из символов убрали красную звезду / Коллаж 24 канала