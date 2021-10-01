Символы Раздельной решили изменить согласно с законом Украины о декоммунизации. О решении сообщили 27 сентября.

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Убрали красную звезду

Раздельнянский горсовет во время сессии 22 сентября решил сменить флаг и герб. Из локомотива поезда, изображенного на флаге и гербе города, убрали красную звезду.

Теперь символы соответствуют требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Обратите внимание! Разрешение является крупным железнодорожным узлом в Одесской области, поэтому локомотив на ее флаге и гербе "это – символ развития железнодорожного транспорта и прогресса, который способствовал становлению города".

Декоммунизация в Раздельной / Коллаж 24 канала



Из символов убрали красную звезду / Коллаж 24 канала