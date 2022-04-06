В Одесской области хотят заменить торговые пути Черного моря Дунаем
Источник:Одесская ОВА
Максим Марченко – начальник Одесской ОВА – 6 апреля посетил южные районы Одесской области. Там он проверил контрольно-пропускные пункты на границе с Молдовой и Румынией.
Марченко также проверил наполнение гуманитарных складов и ход весенне-полевых работ. Также глава ОВА ознакомился с функционированием одного из батальонов ТРО.
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Кроме того, Марченко посетил Ренийский и Измаильский морские торговые порты. Они специализируются на грузопереработке генеральных, сухогрузных сыпучих, а также наливных грузов.
Глава ОВА напомнил, что крупнейшие морские торговые порты были вынуждены остановить свою работу. Причиной стало блокирование входа и выхода в акваторию Черного моря.
Поэтому сегодня мы обсудили, что нужно активнее использовать возможности Дунайского судоходства,
– подчеркнул Марченко.
Глава ОВА отметил, что наступает важное время для развития внутриводных путей и речного судоходства Украины.
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