В Одесской области мошенник называется главой ОВА, звонит бизнесменам и требует деньги для ВСУ

15 марта 2022 , 20:09
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Источник:

телеграм Сергея Братчука

В Одесской области действует мошенник. Называется Максимом Марченко и требует деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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По информации Управления Национальной полиции в Одесской области, в данном регионе действует мошенник.

Он звонит с номера 063 961 37 35 представителям бизнеса, представляется начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко и требует оказывать поддержку ВСУ. К тому же просьба его в угрожающей форме.

Отмечается, что этот человек – мошенник и никаких звонков Начальник Одесской ОВА Максим Марченко – не совершает.


В Одесской области действует мошенник / Фото с телеграма Сергея Братчука

Будьте бдительны!

Автор: Марта Касіянчук