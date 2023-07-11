Ромео с Одесчины: чтобы уехать за границу, парень женился на женщине старше на 24 года

Чтобы выехать за границу в "свадебное путешествие" 32-летний мужчина женился на 56-летней женщине, которая имеет инвалидность. Реализовать план Ромео и Джульетте помешали правоохранители.

Горе-влюбленного обнаружили в пункте пропуска Староказачье. Выяснили, что, чтобы выехать за границу, мужчина оформил фиктивный брак. Для этого он специально искал женщину с инвалидностью.

Обратите внимание Какие категории мужчин 18–60 лет чаще всего віезжают за границу: инфографика ГНСУ

В искренности чувств молодоженов правоохранители усомнились во время пограничного контроля. Там обратили внимание на существенную разницу в возрасте "влюбленных" – женщина была старше своего избранника на 24 года. Кроме того, дата бракосочетания и дата "свадебного путешествия" – один и тот же день.

Оказалось, что "искра" в отношениях между женихом и невестой проскочила только для пересечения границей. Правоохранители выяснили, что 32-летний гражданин Украины воспользовался объявлением в интернет-сети о возможности "соединить сердца" с женщиной, имеющей инвалидность,

– говорится в сообщении.

Стоила такая романтическая услуга для Ромео с Одесчины всего 8 тысяч гривен. Сразу после регистрации брака "влюбленные" бросились пересекать границу. За дополнительный финансовый бонус к пункту пропуска нашли такси, кроме того, предоставили "сиделку". Женщина должна была все проконтролировать.

Чтобы пересечь границу, мужчина примерил женский лук

Весной этого года также в Одесской области произошел весьма эпичній эпизод. Мужчина, одетый в женскую одежду, пытался пересечь границу. Лицо "красавицы" закрывали солнцезащитные очки, а на голове красовался парик. Реализовать свой план мужчине не удалось.

Президент "Киевгорстроя" покорил Эверест

Игорь Кушнир – президент "Киевгорстроя" – выехал за границу по справке об инвалидности. Впоследствии мужчина с супругой покорил Эверест. Журналистам рассказали, что у мужчины диагностированная меланома, и борется он с ней еще с 2005 года.

"Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удалению самих внутренних органов. В то же время он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников", – сообщили в пресс-службе.

Покорение Эвереста было древней мечтой Кушнира.