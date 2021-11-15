Однако самое интересное, что это произошло именно тогда, когда правоохранители перекрыли дорогу возле места пожара. Следует отметить, что их авто стояло с включенными проблесковыми маячками.

Кстати Пьяный киевлянин бежал с места ДТП на авто, которое загорелось: фото

Ехал по встречной

В тот вечер произошло возгорание в здании на улице Соборная. Полиция перекрыла одну из полос дороги на момент, пока там работали спасатели.

Однако в переднюю часть служебного авто на скорости врезался Nissan. Водитель ехал по встречной полосе. Когда с ним начали общаться, обнаружили признаки алкогольного опьянения.

После аварии один из полицейских был вынужден обратиться к медикам. Он получил ушибы.

Что грозит водителю

Правоохранители составили на мужчину сразу 2 протокола. Они предусматривают различные максимальные наказания: