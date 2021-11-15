Однако самое интересное, что это произошло именно тогда, когда правоохранители перекрыли дорогу возле места пожара. Следует отметить, что их авто стояло с включенными проблесковыми маячками.
Кстати Пьяный киевлянин бежал с места ДТП на авто, которое загорелось: фото
Ехал по встречной
В тот вечер произошло возгорание в здании на улице Соборная. Полиция перекрыла одну из полос дороги на момент, пока там работали спасатели.
Однако в переднюю часть служебного авто на скорости врезался Nissan. Водитель ехал по встречной полосе. Когда с ним начали общаться, обнаружили признаки алкогольного опьянения.
После аварии один из полицейских был вынужден обратиться к медикам. Он получил ушибы.
Что грозит водителю
Правоохранители составили на мужчину сразу 2 протокола. Они предусматривают различные максимальные наказания:
- нарушение правил, которое привело к повреждению транспорта – до года лишения прав;
- вождение в пьяном виде – штраф до 17 тысяч и лишение прав на год.