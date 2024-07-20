Трагедия произошла в селе Мирнополье, Болградского района. Известно, что ребенок умер на месте еще до приезда скорой.

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В Одесской области погиб 10-летний мальчик

По предварительным данным территориального подразделения полиции, что 10-летний мальчик играл в гараже, где поджег сено, что сушилось в помещении. Ребенок надышался угарного газа и потерял сознание, а из-за пожара получил около 40% ожогов тела.

К сожалению, мальчик умер на месте происшествия до приезда медиков. В это время родители погибшего находились на работе, а за малолетним ухаживал 17-летний брат, который оставил его без присмотра и спал в доме,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Согласно обнародованной полицией информации, семья погибшего мальчика, в которой воспитывается трое несовершеннолетних детей, находится на учете службы по делам детей, как такая, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 пункта 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай", – добавили в полиции.

В Одесской области из-за пожара погиб ребенок / Фото ГУ Нацполиции в Одесской области

Там также отметили, что все обстоятельства этого жуткого события выясняют. Правоохранители в очередной раз призвали родителей не оставлять детей без присмотра, ведь это может привести к трагедии.

Сегодня Одесскую область всколыхнула и другая беда. В Одессе две девушки-подростки пошли к заброшенному зданию санатория "Куяльник" рисовать граффити. Одна из подруг сорвалась с высоты и погибла.