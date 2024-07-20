Трагедія сталася у селі Мирнопілля, Болградського району. Відомо, що дитина померла на місці ще до приїзду швидкої.

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На Одещині загинув 10-річний хлопчик

За попередніми даними територіального підрозділу поліції, що 10-річний хлопчик грався в гаражі, де підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Дитина надихалася чадного газу та втратила свідомість, а через пожежу отримала близько 40% опіків тіла.

На жаль, хлопчик помер на місці події до приїзду медиків. В цей час батьки загиблого перебували на роботі, а за малолітнім доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду та спав в будинку,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Згідно з оприлюдненою поліцією інформацією, родина загиблого хлопчика, в якій виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей, як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

"Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 пункту 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок", – додали у поліції.

На Одещині через пожежу загинула дитина / Фото ГУ Нацполіції в Одеській області

Там також зазначили, що усі обставини цієї моторошної події з'ясовують. Правоохоронці вкотре закликали батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може призвести до трагедії.

Сьогодні Одещину сколихнула й інша біда. В Одесі двоє дівчат-підлітків пішли до закинутої будівлі санаторію "Куяльник" малювати графіті. Одна із подруг зірвалась з висоти та загинула.