В Одесской области поймали местных, которые планировали передать россиянам данные об ВСУ

В Одесской области два гражданина Украины собирали данные о боевых позициях и блокпостах украинских защитников. Эту информацию они планировали передать оккупантам.

21 марта местные жители пытались обойти позиции обороны и попасть на закрытую территорию. Предателей обнаружили наши нацгвардейцы.

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За деньги должны были сдать информацию

Украинские защитники остановили мужчин на блокпосте, чтобы проверить документы и мобильные телефоны. Выяснилось, что один из них договорился с россиянами о том, что за денежное вознаграждение предоставит данные о местонахождении боевых позиций и блокпостов Нацгвардии и ВСУ. Оба предателя уже были переданы местным полицейским.

Другой инцидент в Одесской области

В этот же день нацгвардейцы задержали двух других мужчин, которые пытались пересечь блокпост. Они имели при себе несколько паспортов России и Украины и около 25 тысяч долларов наличности. А также – блокноты и карты с пометками, где находились. Куда и почему едут – мужчины объяснить не смогли. За них уже взялась СБУ.

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