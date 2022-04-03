В Одесской области попрощались с 21-летним воином Сергеем Шамутом
3 апреля 2022 , 16:30Читати новину українською
Источник:Суспільне Одеса
В селе Красноселовка Одесской области попрощались с 21-летним Сергеем Шамутом. Воин погиб в боях за Мариуполь, защищая наше государство.
Герой погиб в боях 28 марта. Траурную процессию в селе встречали на коленях.
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Траурную процессию в селе встретили с флагами. Местные жители даже бросали на дорогу цветы.
Похороны Сергея Шамуті / Фото "Суспільне Одеса"
У павшего воина остались жена, сын и родители.
Как встречали Сергея Шамуту в родном селе: смотрите видео
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