В Одесской области попрощались с 21-летним воином Сергеем Шамутом

3 апреля 2022 , 16:30
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Источник:

Суспільне Одеса

В селе Красноселовка Одесской области попрощались с 21-летним Сергеем Шамутом. Воин погиб в боях за Мариуполь, защищая наше государство.

Герой погиб в боях 28 марта. Траурную процессию в селе встречали на коленях.

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Траурную процессию в селе встретили с флагами. Местные жители даже бросали на дорогу цветы.


Похороны Сергея Шамуті / Фото "Суспільне Одеса"

У павшего воина остались жена, сын и родители.

Как встречали Сергея Шамуту в родном селе: смотрите видео

 

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Автор: Іван Магуряк