Трагический инцидент произошел около 20:00 на автодороге Одесса – Вознесенск. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

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Погибли водители 2 грузовиков МAN

По предварительной информации, водитель грузовика МAN, который следовал в направлении Вознесенска, хотел объехать легковой автомобиль, припаркованный на обочине. Из-за этого он выехал на встречную полосу. Там мужчина столкнулся с грузовиком такой же марки. 62-летний и 55-летний водители получили смертельные травмы.

Жуткая авария в Одесской области / Фото Нацполиции

Автомобиль смяло дотла / Фото Нацполиции

При этом позади первого грузовика ехала еще одна машина – марки DAF. Она также столкнулась с автомобилями. Впрочем, водитель в результате ДТП не пострадал. Теперь правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Обратите внимание! В полиции предупреждают, что проезд на указанном участке автодороги сейчас затруднен.

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