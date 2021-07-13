Стражник – дворняжка, и его очень хорошо знают в Килийской школе №1. Каждое утро он приходил под учебное заведение, чтобы встретить и провести на уроки Артема.

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Любимец школы

Стражник всегда слушал Артема и никогда не хотел его отпускать. Утром пес преданно смотрел в глаза хозяину, протянув обе лапки, будто бы желая доброго дня. Более того, каждый раз возвращался ко двору после уроков, где также преданно ждал школьника.

Иногда собаку, в виде исключения, впускали в класс. Он вежливо сидел, ведь хотел остаться вместе с Артемом.

У нас в классе – 24 человека. Стражник был 25-м,

– комментирует классный руководитель Татьяна Терзи.

По словам учительницы, Стражник – любимец всего класса. Трудно остаться равнодушным, когда видишь такое взаимопонимание между человеком и животным.



Собаку иногда впускали на уроки / Фото "Бессарабия.inform"

Не дал умереть с голоду

Классный руководитель также рассказывает, что Артем нашел Стражника щеночком почти 2 года назад на улице. С тех пор они неразлучны.

Когда пес подрос, он стал повсюду сопровождать своего хозяина. Сначала мальчик хотел, чтобы собака отучилась за ним ходить. Однако со временем понял, как это важно для любимца.

Артем имеет также младшего брата, но пес – не такой благосклонный к нему, как к своему спасителю.



Мальчик нашел собаку на улице / Фото "Бессарабия.inform"

На выпускном дефилировали вместе

На торжественное вручение аттестатов Артем пришел вместе с собакой, Это никого не удивило, ведь Стражник не мог пропустить такое событие. Фотографировался выпускник тоже вместе со своим другом.

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Собака сопровождала своего хозяина на выпускном: смотрите видео