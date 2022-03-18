В Одесской области спасатели обнаружили и ликвидировали авиационную бомбу ОФАБ-500
18 марта 2022 , 19:39Читати новину українською
В службу спасения продолжают поступать сообщения об опасных предметах на улицах. В частности, сегодня, 18 марта, за пределами села Беленькое Белгород-Днестровского района обнаружили бомбу.
На место вызова прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они идентифицировали бомбу ОФАБ – 500 современного производства.
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Взрывоопасный предмет забрали и уничтожили в специально отведенном месте.
Опасная бомба в Одесской области: фото ДСНС
Сотрудники ГСЧС призывают граждан быть максимально внимательными
В случае взрывных устройств и опасных предметов:
- Не подходите к ним и отойдите как можно дальше,
- Срочно сообщите в службу спасения или в полицию.
Также запрещайте детям поднимать что-либо из земли.
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