На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони ідентифікували бомбу ОФАБ – 500 сучасного виробництва.
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Вибухонебезпечний предмет забрали та знищили в спеціально відведеному місці.
Небезпечна бомба на Одещині: фото ДСНС
Співробітники ДСНС закликають громадян бути максимально уважними
У випадку вибухових пристроїв та небезпечних предметів:
- Не підходьте до них та відійдіть якомога далі,
- Терміново повідомте до служби порятунку або до поліції.
Також забороняйте дітям підіймати будь-що з землі.
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