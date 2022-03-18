На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони ідентифікували бомбу ОФАБ – 500 сучасного виробництва.

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Вибухонебезпечний предмет забрали та знищили в спеціально відведеному місці.

Небезпечна бомба на Одещині: фото ДСНС

Співробітники ДСНС закликають громадян бути максимально уважними

У випадку вибухових пристроїв та небезпечних предметів:

  • Не підходьте до них та відійдіть якомога далі,
  • Терміново повідомте до служби порятунку або до поліції.

Також забороняйте дітям підіймати будь-що з землі.

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