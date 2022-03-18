Про це в ефірі 24 каналу розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук. Він закликав знешкоджувати відповідні маячки у разі виявлення.

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Сергій Братчук закликав одеситів бути пильними, тому що ці маячки можуть бути і біля житлових будинків.

Це наша безпека, тому побачили (маячок – 24 канал) – повідомили, і можна спокійно розчавити ногою. Це буде приємно всім,

– сказав речник Одеської ОВА.

Ніч в Одесі минула відносно спокійно

Водночас він повідомив, що в цілому ніч в Одесі минула відносно спокійно. Проте о 5 годині ранку вони, як зазвичай і роблять росіяни, з моря вони запустили ракети.

"Одну ракету збили над територією Одеської області і намагалися влучити ще по одному об'єкту критичної інфраструктури. Всі живі та здорові. Ми готові і збивати, і завдавати вогневого ураження", – розповів Сергій Братчук.

Також речник Одеської ОВА повідомив, що в місті напередодні затримали жінку, яка розповсюджувала чутки про те, мовляв, все "не так, як говорять українці і треба здаватися". Крім того, практично кожного дня в Одесі проводять перевірку мінно-вибухової безпеки.

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