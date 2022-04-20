В Одесской области украинцы ликвидируют "спящие группы" вражеских агентов

В Одесской области активно разыскивают коллаборантов и российских агентов. Оккупантам не дают вести свою диверсионную деятельность.

Об этом рассказал полковник из Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Разыскивают "спящих" агентов

По его словам, в Одесской области активно и успешно борются против диверсантов: разоблачают коллаборантов и других российских приспешников. В частности, нейтрализуют так называемые "спящие" группы – агенты, поселившиеся в регионе задолго до начала полномасштабного вторжения.

Напоминаем, что наша бдительность, сознание и преданность Украине – это лучшее противодействие панике, фейкам и предательству. Все будет Украина! – подчеркнул Владислав Назаров.

Добавим, что раннее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович успокоил, что планы россиян по высадке морского десанта на линии Одесса – Николаев провалились. После потопления "Москвы" об этом можно не беспокоиться.

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