В Одесской области воздушные силы "приземлили" 3 ракеты врага

Военнослужащие зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили в Одесской области три крылатые ракеты, выпущенные с кораблей российских войск.

Воздушные силы продолжают сбивать вражеские цели

Об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

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Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российских крылатые ракеты морского базирования, которые несли смерть мирным городам,

– говорится в сообщении.

К слову, вчера над Одесской областью тоже сбили российскую ракету.

Ранее в Генштабе пояснили, что в последние дни российские оккупанты снизили авиационную активность в небе над Украиной. Вместо этого они начали наращивать присутствие своих БПЛА для ведения разведки.

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