В Одесской области ВСУ сбили еще один вертолет оккупантов: видео

Украинские защитники дают отпор врагу, который цинично пытается уничтожить города. Так, в Одесской области ВСУ сбили еще один российский вертолет.

Видео разрушенной техники оккупантов опубликовал спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.

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"Еще одна вертолетная вражина в ад! Слава ВСУ!", – написал он.

Очередной российский вертолет сбили в Одесской области:

Отметим, что за месяц войны России против Украины наши Воздушные Силы сбили уже 124 вертолета и 108 самолетов. Также РФ потеряла более 15 тысяч военных.

К слову, за месяц Россия выпустила по Украине 1200 ракет. Однако в Пентагоне считают, что в РФ еще остались запасы. Мол, у них в наличии ракеты "земля-воздух" и крылатые ракеты.

Интересно – Потери врага по состоянию на 24 марта: