Відео зруйнованої техніки окупантів опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

До теми За останню добу росіяни здійснили 250 вильотів літаків: гатять по цивільній інфраструктурі

"Ще одна гелікоптерна вражина в пекло! Слава ЗСУ!", – написав він.

Черговий російський гелікоптер збили на Одещині:



Зазначимо, що за місяць війни Росії проти Україні наші Повітряні Сили збили вже 124 гелікоптери та 108 літаків. Також РФ втратила понад 15 тисяч військових.

До слова, за місяць Росія випустила по Україні 1200 ракет. Проте у Пентагоні вважають, що в РФ ще залишилися запаси. Мовляв, у них в наявності ракети "земля-повітря" і крилаті ракети.

Цікаво – Втрати ворога станом на 24 березня: