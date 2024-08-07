"Рекордный" рейс в Молдову: в Одесской области задержали грузовик, в кузове которого ехали 48 мужчин

В Одесской области правоохранители задержали 48 военнообязанных мужчин, которые пытались пересечь границу в кузове грузовика.

Нарушителей разоблачили в 3 километрах от государственной границы Украины. По словам полиции, стоимость одного места в грузовом автомобиле составляла 150 000 гривен.

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Уклонисты пытались пересечь границу в кузове грузовика

Как установили полицейские, злоумышленники подыскивали "клиентов" через созданную группу в телеграмм-канале. Обещали желающим выехать за пределы страны организовав для них "миграционное окно".

С мужчинами проводили инструктаж, обсуждали способ оплаты за предоставленные "услуги" и сообщали место и день для будущего сбора. Как правило, пересечение границы проходило группами в несколько десятков.

Водитель грузовика перевозил мужчин на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики по ранее определенному маршруту.

Полицейские установили место и дату вероятного пересечения, поэтому 6 августа совместно с пограничниками провели мероприятия по задержанию нарушителей. Неподалеку государственной границы заблокировали "КАМАЗ". В кузове грузовика под тентом находилось 48 мужчин из разных регионов от 21 до 48 лет,

– рассказали в Нацполиции.

На нарушителей правоохранители уже составили протоколы, сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия для установления организаторов нелегального канала миграции и других причастных лиц.

К слову, ранее в Одессе задержали фитнес-тренера, который поджигал военные машины на территории Украины. Правоохранители обнаружили, что фигурант сотрудничал с российскими спецслужбами.