В Одесской области запретили плавать в некоторых устьях реки Дунай из-за мин.

20 апреля 2022 , 20:30
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Источник:

телеграм Сергея Братчука

Из-за большой минной опасности власти Одесщины запретили плавать в некоторых устьях реки Дунай.

Список запрещенных для плавания устьев опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Запрещено плавать:

  • вход в устье Очаковское (0-6 км);
  • Прорва;
  • Полденное;
  • Потапово;
  • Анкудиновое;
  • Быстрое;
  • Восточное;
  • Цыганское;
  • часть Старостамбульского от устья Лимба до точки впадения в Черное море;
  • соединительный канал;
  • Жебрияновская бухта

Заметим, что главы администраций разных областей предупреждают о такой опасности своих граждан. Поэтому необходимо соблюдать правила и прислушиваться к запретам, чтобы сохранить жизнь.

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Автор: Ірина Грицик