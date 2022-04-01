В Одесской области запретили заходить и заезжать на территории лесов

В Одесской области власти запретили заходить и заезжать на территории лесов. Решение приняли из-за большого количества пожаров в экосистемах.

Соответствующее распоряжение подписал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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Для того чтобы предотвратить угрозу возникновения пожаров в природных экосистемах, а также для быстрого и эффективного реагирования на такие инциденты, посещать леса запрещено.

Кому разрешено въезжать

Как сообщили в Одесской ОВА, сейчас въезд в леса разрешен транспорту:

Вооруженных сил Украины;

Государственной пограничной службы;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и информации;

Нацгвардии;

Службы внешней разведки;

Управление государственной охраны;

Министерства внутренних дел;

Государственной лесной охраны Украины.

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