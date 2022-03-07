В Одесской ОВА показали, как уничтожали российский корабль

В Черном море украинские военные подбили российский корабль. Впоследствии в Одесской областной военной администрации опубликовали победное видео.

Враг снова отступил. На видео слышно, как украинские военные не скрывают радости, выкрикивают: "попали, сука", "русский корабль иди нах*й".

Внимание Кричат "нам п**да, – Ким рассказал, как артиллерия ВСУ накрывает оккупантов

Сегодня подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одесчину поразили вражеский корабль,

– говорится в сообщении.

Ранее президент Зеленский предупреждал, что россияне могут бомбить Одессу. Если это произойдет, то станет настоящим историческим преступлением, подчеркнул политик.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!