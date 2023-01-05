Без взяток не пропускали в Украину даже генераторы: на таможне разоблачили масштабную схему

На Одесской таможне разоблачили масштабную схему поборов. По оперативным данным, работники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу.

Только за несколько часов смены инспекторы таможни успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.

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Очередная преступная схема на Одесской таможне

Правоохранители отметили, что во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в наше государство.

Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США,

– подчеркнули в ГБР.

В областной прокуратуре уточнили, что свои "услуги" работник таможни оценивал от 200 до 1000 долларов США в зависимости от объема партии.

Заметим, что горе-инспектора задержали "на горячем" во время очередного получения денег. Ему планируют сообщить о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Также правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к этой или иным схемам на таможне.

Теперь инспектору Одесской таможни грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Правоохранители разоблачили масштабную схему поборов на Одесской таможне / Фото ДБР и Одесской областной прокуратуры

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