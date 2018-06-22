Одесском активисту через две недели после нападения предоставили госохрану

Главе местной организации ВО "Автомайдан" Виталию Устименко, на жизнь которого 5 июня совершено покушение, правоохранители предоставят охрану.

Об этом написал активист в Facebook.

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"Через две недели после покушения мне предоставлена государственная охрана", – отметил он.

Также активист заявляет, что прекращает работу на ТРК "Одесса". Он не указывает причину, но говорит, что она совсем не та, которую "мог себе представить раньше" и не связана с давлением на него людей, "которые обладают городом".

Напомним, во вторник, 5 июня, жертвой нападения стал одесский активист, лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко. Он является членом Совета общественного контроля НАБУ. На него напали двое неизвестных с ножом.