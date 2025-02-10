К вечеру 10 февраля Россия запустила по Одесской области ракеты Х-31П, которые не достигли своих целей

Россия вечером 10 февраля запустила по Одесской области несколько ракет. К счастью, благодаря работе ПВО они не достигли своих целей.

Военные рассказали, что атака осуществлялась ракетами Х-31П. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

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Россия атаковала юг Украины различными видами оружия

В ПК "Юг" рассказали, что россияне запустили по Одесской области 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П, по которым успешно отработала наша ПВО.

Пуски были осуществлены вражеским истребителем Су-30 из акватории Черного моря.

Справочно. Ракета Х-31П – противорадиолокационная. Она предназначена для уничтожения радиолокационных средств и противовоздушной обороны. Ее европейский аналог – AGM-88 HARM, который есть на вооружении у Украины и прореживает российскую ПВО.

Кроме того, 10 февраля на юге Украины было зафиксировано 2 разведывательных БпЛА – "ZALA" и "Supercam", а также 3 ударных дрона "Ланцет". Все они также были уничтожены силами ПВО.

На этом российские атаки на южные области не закончились. В ночь на 11 февраля оккупационная армия также атаковала их ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Всего в пределах ответственности ПК "Юг" было уничтожено 10 беспилотников. Еще один беспилотник-имитатор был локально потерян.

Кроме того, россияне атаковали Херсонщину КАБами.