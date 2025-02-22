К сожалению, взрывы прогремели уже в ряде областей. В Кривом Роге попали в объект гражданской инфраструктуры, там уже есть погибший.

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Что известно об обстреле Одесской области 22 февраля

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что оккупанты атаковали Одесский район ударными беспилотниками

В результате удара произошло возгорание частного дома. Пострадало три человека. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы,

– говорится в его сообщении.

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 20:51 по 22:01 и с 22:22 по 22:43.

Мониторинговые сообщества сообщали, что в регионе было много "Шахедов", то есть область была под массированной атакой. По данным Воздушных сил, дроны летели из акватории Черного моря.

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