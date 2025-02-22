На жаль, вибухи пролунали вже у низці областей. У Кривому Розі влучили в об'єкт цивільної інфраструктури, там вже є загиблий.

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Що відомо про обстріл Одещини 22 лютого

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками

Внаслідок удару сталося загорання приватного будинку. Постраждало три людини. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби,

– ідеться в його дописі.

Повітряна тривога на Одещині тривала з 20:51 по 22:01 та з 22:22 по 22:43.