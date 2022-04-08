Одесскую область обстреляли из Крыма: два здания повреждены, есть пострадавшие

Во время вечернего удара по Одессской области российские оккупанты выпустили ракеты с территории оккупированного Крыма. В результате атаки 2 здания повреждены.

Об этом сообщили в штабе оперативного командования "Север". Из-за вражеского удара пострадали мирные жители.

Напомним Ракетный удар по Одесской области повредил объекты инфраструктуры

Количество пострадавших уточняется

Пока количество пострадавших неизвестно, данные уточняют. На фоне атак росийские оккупанты усилили деятельность диверсионных групп, чтобы оказывать психологическое давление на население.

Но несмотря на это оккупанты терпят потери. Так за минувшие сутки на Юге оккупанты потеряли 15 военных и 7 единиц техники.

Тем не менее, ситуация остается напряженной, поскольку захватчики активно обстреливают отвоеванные у них территории.

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