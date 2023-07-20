Машины плывут, а с неба падает град: Одессу накрыла мощная непогода

Одессу днем 20 июля накрыл мощный ливень, а впоследствии и град. Несколько районов украинского города подтопило, поэтому машины должны были плыть по улицам, словно лодки по реке.

Кроме того, из-за подтопления также приостановили движение нескольких трамваев. В городе тоже слышали громкие звуки грома.

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Что происходит с погодой в Одессе

Первоначально Одессу накрыла мощная гроза. В частности, в городе шел сильный ливень, а также мигала молния и звучали звуки грома.

Одессу накрыло мощное ненастье: смотрите видео

Затем в Одессе начались первые подтопления. Так, стоящие на улицах столики местных кафе начали "тонуть" в дождевой воде.

В Одессе подтопило местные кафе: смотрите видео

Далее подтопления достигли такого уровня, что в нескольких районах города образовались реки. Движение автомобилей этих районов – усложнено.

В Одессе образовались реки после ливня: смотрите видео

Спустя время город также накрыл град. Очевидцы публикуют в сети видео, на которых видны "упавшие на землю во время непогоды леденцы".

В Одессе пошел град: смотрите видео

Подтопления также достигли и дорог Одессы. Так, водителям автомобилей пришлось "переплывать" улицы словно на лодках по рекам.

Водители плывут автомобилями по Одессе: смотрите видео

Впоследствии эта "река" после ливня еще и начала двигаться по городу, снося все на своем пути. Так, очевидцы пишут, что "большая вода" снесла с дорог несколько автомобилей.

В Одессе "река" снесла автомобили: смотрите видео

Также начали "плыть" и другие населенные пункты вблизи Одессы. В частности, непогода накрыла и поселок Таирово, где также образовались "реки".

Непогода накрыла поселки вблизи Одессы: смотрите видео

Подтопило и одесский микрорайон Пересыпь. Очевидцы шутят что нужно "готовить лодки", чтобы переправиться в другую часть города.

Одесский район Пересыпь тоже в воде: смотрите видео

Из-за мощной непогоды также возникли проблемы с общественным транспортом. Так, в Одессе приостановили движение трамваев номер 12, 20 и 28.

Мощный ливень в Одессе: смотрите видео

Кроме того, непогода также нанесла ущерб и нескольким местным жителям Одессы. Так, "большая вода" снесла нескольких прохожих города, которые хотели перебраться на другую сторону дороги.

Ненастье снесло нескольких прохожих в городе: смотрите видео

Также "река" привела к тому, что водители нескольких автомобилей оказались заблокированными в воде. А чтобы выбраться из транспортного средства, им нужно плыть.

В Одессе вода заблокировала водителя автомобиля: смотрите видео

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