Машины плывут, а с неба падает град: Одессу накрыла мощная непогода
Источник:телеграмм-канал "Одесса. Официально"
Одессу днем 20 июля накрыл мощный ливень, а впоследствии и град. Несколько районов украинского города подтопило, поэтому машины должны были плыть по улицам, словно лодки по реке.
Кроме того, из-за подтопления также приостановили движение нескольких трамваев. В городе тоже слышали громкие звуки грома.
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Что происходит с погодой в Одессе
Первоначально Одессу накрыла мощная гроза. В частности, в городе шел сильный ливень, а также мигала молния и звучали звуки грома.
Одессу накрыло мощное ненастье: смотрите видео
Затем в Одессе начались первые подтопления. Так, стоящие на улицах столики местных кафе начали "тонуть" в дождевой воде.
В Одессе подтопило местные кафе: смотрите видео
Далее подтопления достигли такого уровня, что в нескольких районах города образовались реки. Движение автомобилей этих районов – усложнено.
В Одессе образовались реки после ливня: смотрите видео
Спустя время город также накрыл град. Очевидцы публикуют в сети видео, на которых видны "упавшие на землю во время непогоды леденцы".
В Одессе пошел град: смотрите видео
Подтопления также достигли и дорог Одессы. Так, водителям автомобилей пришлось "переплывать" улицы словно на лодках по рекам.
Водители плывут автомобилями по Одессе: смотрите видео
Впоследствии эта "река" после ливня еще и начала двигаться по городу, снося все на своем пути. Так, очевидцы пишут, что "большая вода" снесла с дорог несколько автомобилей.
В Одессе "река" снесла автомобили: смотрите видео
Также начали "плыть" и другие населенные пункты вблизи Одессы. В частности, непогода накрыла и поселок Таирово, где также образовались "реки".
Непогода накрыла поселки вблизи Одессы: смотрите видео
Подтопило и одесский микрорайон Пересыпь. Очевидцы шутят что нужно "готовить лодки", чтобы переправиться в другую часть города.
Одесский район Пересыпь тоже в воде: смотрите видео
Из-за мощной непогоды также возникли проблемы с общественным транспортом. Так, в Одессе приостановили движение трамваев номер 12, 20 и 28.
Мощный ливень в Одессе: смотрите видео
Кроме того, непогода также нанесла ущерб и нескольким местным жителям Одессы. Так, "большая вода" снесла нескольких прохожих города, которые хотели перебраться на другую сторону дороги.
Ненастье снесло нескольких прохожих в городе: смотрите видео
Также "река" привела к тому, что водители нескольких автомобилей оказались заблокированными в воде. А чтобы выбраться из транспортного средства, им нужно плыть.
В Одессе вода заблокировала водителя автомобиля: смотрите видео
Ранее синоптики предупреждали об изменении погоды
- Украинские синоптики предупреждали, что погода в стране в июле 2023 будет изменчивой. Поэтому уже в ближайшие дни в Украине местами снова будет дождь, а иногда осадки будут сильными, с грозами, градом и шквалами.
- Ожидается, что 20 июля непогода накроет западные и центральные области нашего государства. Впоследствии ненастье движется и на Восток Украины.
- По данным Укргидрометцентра, средняя температура в июле 2023 года будет колебаться от +20 до +25 градусов. Это на 1 – 2 градуса выше среднестатистической нормы.