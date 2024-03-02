Об этом в эфире телеканала "Freeдом" заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она добавила, что враг одновременно атаковал с нескольких направлений, передает 24 Канал.

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В чем особенность ночной атаки "Шахедами"

Гуменюк отметила, что враг во время этой атаки "Шахедами" имел целью атаковать именно областной центр – Одессу. Силы ПВО работали в напряженном режиме почти час, отражая атаку. В ОК "Юг" отметили, что воздушные цели врага в течение часа очень плотно заходили из акватории Черного моря и атаковали различные районы Одессы.

Силы противовоздушной обороны работали в напряженном режиме фактически целый час. Это не очень характерная черта подобных российских атак. Обычно они растянуты во времени. Здесь же была уплотненная, скажем так, атака одновременно с разных направлений и со сложными маневрами. Дроны заходили в воздушное пространство над Одессой, в частности маневрируя между жилыми домами,

– рассказала Гуменюк об особенностях ночной атаки.

Говоря о разрушениях, Гуменюк добавила, что "Шахед" нанес значительные разрушения. Так, в результате удара было разрушено 18 квартир. Поскольку дом панельный, то удержать такую конструкцию было невозможно. Гуменюк предположила, что и "Шахед" мог иметь усиленную боевую часть.

В ОК "Юг" также акцентировали, что во время атаки 2 марта враг целенаправленно проложил маршруты "Шахедов" таким образом, чтобы они пролегали между жилыми домами. Причем, как заметила Гуменюк, не над многоэтажками, а именно между ними.

Кроме того, Гуменюк возле разрушенной многоэтажки во время общения с журналистами заметила, что враг во время атаки 2 марта запускал дроны очень низко над акваторией Черного моря. Она объяснила, что враг это делает с целью усложнить работу ПВО, а также для того, чтобы заглушить звук "Шахедов".

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