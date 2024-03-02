Про це в ефірі телеканалу "Freeдом" заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що ворог одночасно атакував з кількох напрямків, передає 24 Канал.

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У чому особливість нічної атаки "Шахедами"

Гуменюк наголосила, що ворог під час цієї атаки "Шахедами" мав на меті атакувати саме обласний центр – Одесу. Сили ППО працювали в напруженому режимі майже годину, відбиваючи атаку. В ОК "Південь" зауважили, що дрони ворога протягом години дуже щільно заходили з акваторії Чорного моря й атакували різні райони Одеси.

Сили протиповітряної оборони працювали в напруженому режимі фактично цілу годину. Це не дуже характерна риса подібних російських атак. Зазвичай вони розтягнуті в часі. Тут же була ущільнена, скажімо так, атака одночасно з різних напрямків і зі складними маневрами. Дрони заходили в повітряний простір над Одесою, зокрема маневруючи між житловими будинками,

– розповіла Гуменюк про особливості нічної атаки.

Говорячи про руйнування, Гуменюк додала, що "Шахед" завдав суттєвих руйнувань. Зокрема, унаслідок удару було зруйновано 18 квартир. Оскільки будинок панельний, то втриматися така конструкція не могла. Гуменюк припустила, що і "Шахед" міг мати посилену бойову частину.

В ОК "Південь" також акцентували, що під час атаки 2 березня ворог цілеспрямовано проклав маршрути "Шахедів" так, щоб вони пролягали між житловими будинками. Як зауважила Гуменюк, не над багатоповерхівками, а саме між ними.

Окрім того, Гуменюк біля зруйнованої багатоповерхівки під час спілкування з журналістами зауважила, що ворог під час атаки 2 березня запускав дрони дуже низько над акваторією Чорного моря. Вона пояснила, що ворог це робить з метою ускладнити роботу ППО, а також для того, щоб заглушити звук "Шахедів".

Які наслідки атаки в Одесі