Одессу атаковали "Шахеды": повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала

Ночью 20 июня Россия массово обстреляла Одессу ударными дронами. В городе вспыхнуло много пожаров. Известно о разрушениях и пострадавших.

В Одессе зафиксировано более 10 попаданий. Пламя охватило многоэтажки. В общей сложности пострадали 14 человек, из них 3 спасателя, передает 24 Канал.

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Удар по вокзалу Одессы

В Укрзализныце рассказали, что в результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий.

Кроме Одесщины, под террором вражеских дронов находились Харьков и пригород. По предварительным данным, пострадали 4 гражданских человека, из которых две несовершеннолетние девушки в возрасте 12 и 17 лет. В результате попадания произошло возгорание на 4 локациях. Потерпели повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили.

В Сумской области беспилотники атаковали жилищный сектор. Пылал дом.

Обстрелы потерпели и Никопольщина. Агрессор атаковал райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую общины. Противник применял РСЗО "Град", артиллерию и FPV-дроны. Пострадал 39-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Повреждены 2 промышленных предприятия и 2 учебных заведения, авто. Изуродованы 4 частных дома. Задел газопровод.