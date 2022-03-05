Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

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Он добавил, что российские войска, которые должны были высаживаться на одесский берег, отказываются это делать.

"Поэтому десант уже формируют из числа так называемых "армейских корпусов ДНР", которые Россия использует как пушечное мясо, но против нас у этой своры боевиков нет никаких шансов", – подчеркнул Марченко.

Глава Одесской ОВА отметил: все новости о том, что кто-то собирается сдавать Одессу, являются фейком.

Били их в Донбассе, победим и в Одессе! До последней капли крови!

– написал Марченко.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили, что российские военные продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке Затока – Черноморск. Однако чаще жертвами русских морских пиратов становятся гражданские суда.