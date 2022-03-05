Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
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"Тому десант вже формують із числа так званих "армійських корпусів ДНР", які Росія використовує як гарматне м’ясо, але проти нас ця зграя бойовиків не має жодних шансів", – наголосив Марченко.
Голова Одеської ОВА вкотре зазначив: усі новини про те, що хтось збирається здавати Одесу, є фейком.
Били їх на Донбасі, переможемо і в Одесі! До останньої каплі крові!
– написав Марченко.
Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що російські військові продовжують підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. Однак частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні судна.
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