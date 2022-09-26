Ночью Одессу и область атаковали иранские дроны: местные видели "прилеты" и ППО

Ночью 26 сентября над Одесской областью снова заметили иранские дроны "Шахид". В сети пишут, что сработало ПВО, но "прилеты" тоже есть.

Местные сообщали, что видели 2 дрона. Такая информация появилась в телеграмм-каналах, сообщает 24 канал . В то же время, официальных комментариев от власти пока нет.

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Могут быть "прилеты"

По словам очевидцев, звуки "Шахида" слышали в самой Одессе. Утверждали, что ПВО работала беспрерывно – дроны сбивали над морем. Также в телеграмм-каналах утверждали о сбитии БПЛА над Заливом.

Однако сообщили и о "прилетах". Кроме того, пишут о пожаре в предполагаемом месте попадания.

Заметим, в 01.50 в Одесской области объявили воздушную тревогу, но в 02.15 был сигнал отбоя.

Оккупанты атакуют Одессу дронами

Россияне используют для обстрелов Одессы иранские дроны-камикадзе Shaheed 139. Например, 23 сентября оккупанты направили на город 3 беспилотника – 1 из них сбили силы ПВО, 2 нанесли удар по административному зданию в районе порта и разрушили его. Из-за этого погибла женщина.

Утром 25 сентября в Одессе раздались взрывы. Спикер ОВА Сергей Братчук подтвердил – оккупанты снова атаковали город дронами-камикадзе. ПВО "приземлили" один беспилотник, однако враг трижды попал в административное здание в центре города. Жертв не было.

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