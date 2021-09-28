Как утверждают местные СМИ, огромный лайнер длиной 105 метров появился у Воронцовского маяка около 12:00. Уже через полчаса судно пришвартовалось к 15 причалу морского вокзала.

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Очевидцы говорят, что теплая встреча поразила как пассажиров судна, так и его экипаж.

Иностранный круизник Sea Dream II зашел в порт Одессы / Фото издания "Думская"



Путешествуют только привитые

По данным "Думской", на борту круизного теплохода находились 57 пассажиров и около 100 человек экипажа. Все они прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Именно благодаря смягчению ограничений для привитых лиц и обязана Одесса прибытию первых иностраных туристов морским путем.

В Одессу судно Sea Dream II пришло в рамках круиза, который стартовал 21 сентября в Пирее.

Туристы лайнера уже посетили греческие Скилос, Кавалу, турецкие Бозджааду и Гемлик, а также болгарский Бургас и Констанцу. Из Одессы судно двинется в Варну и закончит круиз в Стамбуле.

Смотрите видео прибытия SeaDream II в Одессу: