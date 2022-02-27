Один человек за день может получить в банкомате максимум 100 тысяч гривен

Председатель Национального банка Украины выступил с докладом. Приняли ряд важных решений и обсудили многие темы.

Об этом сообщил председатель комитета парламента по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

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Для одного человека – 100 тысяч гривен

Прежде всего приняли постановление, согласно которому максимальная сумма, которую можно получить, сняв в банкомате, за день – 100 тысяч гривен для одного человека.

Проблему с наблюдением банкоматов решат

Сейчас банкоматы опустошены в некоторых регионах. Однако уже 28 февраля эту проблему решат.

В банкоматах – перебои с наличными из-за выходных. Их можно будет снять в понедельник, 28 февраля.

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Заслушали доклад председателя Национального банка Украины. Главное: Приняли постановление: максимальная сумма, которую можно получить, сняв в банкомате, в день – 100 тысяч гривен одному человеку.

Запрещены импортные операции, сейчас возможно совершение импортных операции только критически нужных продуктов. Безналичные расчеты происходят без сбоя.

Глава НБУ призвал владельцев АЗС прекратить безосновательный отказ у украинцев в расчете карточками. Принято постановление о поддержке ликвидности банковской системы, обеспечивающее возможность доступа граждан к своим средствам.

В бюджет страны был перечислен почти весь Бюджет НБУ. НБУ открыл специальный счет для сбора средств для ВСУ. Перечислили 300 миллионов гривен за первые сутки, вчера перечислили на нужды армии 450 миллионов.

Дальнейшие действия: запрет расчеты в валюте стран агрессора. Будет перечисление средств также на нужды территориальной обороны. Банки будут открывать отделения там, где нет угрозы для клиентов и сотрудников.

Система электронных платежей работает абсолютно стабильно и надежно. СЭП будет работать в любых случаях, сейчас осуществляется расчеты на всех картах и во всех банках.

В некоторых регионах банкоматы опустошены, но завтра эта проблема будет решена. Перебои наличными в банкоматах вызваны выходными, в понедельник уже можно будет снять наличные. Нашим валютным резервам ничего не угрожает.

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