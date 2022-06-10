Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины возобновляет работу

В марте 2022 года "АрселорМиттал Кривой Рог" остановил свое непрерывное производство. Однако теперь горно-металлургический комбинат возобновляет работу.

АрселорМиттал Кривой Рог запустил одну из доменных печей, прокатное состояние, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.

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Известно, что это один из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко объяснил, что до запуска всех мощностей еще далеко. Однако предприятие стало на этот путь, ведь компания строит новую логистику и ищет новые рынки сбыта.

Смотрите фотографии из "АрселорМиттал Кривой Рог":

Более 20 тысяч работников комбината имеют заработную плату, бюджет – налоги,

– отметил Валентин Резниченко.

Он рассказал, что в Кривом Роге сейчас работают все 7 промышленных предприятий. В области – 21 из 22 крупных промышленных производств.

Спасибо всем, кто держит промышленный фронт. Работают предприятия – работает экономика. Работает экономика – живет и борется страна", – добавил Валентин Резниченко.

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