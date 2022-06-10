Один из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины возобновляет работу
В марте 2022 года "АрселорМиттал Кривой Рог" остановил свое непрерывное производство. Однако теперь горно-металлургический комбинат возобновляет работу.
АрселорМиттал Кривой Рог запустил одну из доменных печей, прокатное состояние, конвертер и одну из трех машин непрерывного литья.
Важно Выжил только один, – Гайдай подтвердил уничтожение группы вагнеровцев в Луганской области.
Известно, что это один из крупнейших горно-металлургических комбинатов Украины.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко объяснил, что до запуска всех мощностей еще далеко. Однако предприятие стало на этот путь, ведь компания строит новую логистику и ищет новые рынки сбыта.
Смотрите фотографии из "АрселорМиттал Кривой Рог":
Более 20 тысяч работников комбината имеют заработную плату, бюджет – налоги,
– отметил Валентин Резниченко.
Он рассказал, что в Кривом Роге сейчас работают все 7 промышленных предприятий. В области – 21 из 22 крупных промышленных производств.
Спасибо всем, кто держит промышленный фронт. Работают предприятия – работает экономика. Работает экономика – живет и борется страна", – добавил Валентин Резниченко.
Последние новости Днепропетровщины: что известно
- Российские убийцы атаковали Криворожский район . Они из "Ураганов" били по Зеленодольской общине. Об этом 7 июня сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
- Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать российских захватчиков по всем направлениям вторжения. Войскам агрессора пришлось перейти к обороне на Криворожском направлении.
- Российские кафиры 1 июня ударили 3 ракетами по Днепропетровской области. Их запустили из реактивных систем залпового огня "Торнадо" . Была атака по Синельниковскому району около 19:35.
- Враги продолжают обстреливать Днепропетровскую область. В ночь на 1 июня из артиллерии избивали по Зеленодольской общине.
- С начала полномасштабной войны больницы региона приняли 76 раненых детей. Они из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. К сожалению, троих не удалось спасти.
- Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в одном из сел во вражеский огонь попала территория церкви . От удара повреждены окна храма, изгородь, а также ворота.