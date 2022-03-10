Один из крупнейших мировых производителей строительной техники Caterpillar уходит из России

Международный бизнес продолжает покидать российский рынок в результате войны, которую государство-агрессор ведет в Украине. К инициативе присоединился один из самых крупных мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar.

В компании отметили, что глубоко расстроены трагическими событиями, которые продолжают происходить в Украине. Там также выразили надежду на мирное "решение" войны, которую почему-то назвали "кризисом".

Читайте также Sony прекратила работу PlayStation Store в России и не будет завозить туда приставки

Caterpillar уходит из России

Деятельность в России становится все более сложной, в том числе из-за перебоев в цепочке поставок и санкции. Потому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях,

– заявили в компании.

Там добавили, что постараются поддерживать своих сотрудников. Кроме того, через Caterpillar Foundation фирма пожертвует более 1 миллиона долларов на поддержку как текущих, так и долгосрочных гуманитарных потребностей Украины.

Напомним, мировой бизнес массово уходит из России – около 300 брендов отказались с ней сотрудничать. Однако все еще есть много компаний, которые, несмотря на зверства государства-агрессора в Украине, продолжают там свою деятельность. К числу таких относятся, в частности, Metro, Ашан, Mars, Burger King, Raiffeisen Bank.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Обратите внимание – первый самолет России по санкциям арестовали в Британии: смотрите видео