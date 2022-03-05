Один из морпехов сбил сразу 3 вертолета оккупантов: первое фото подбитых вертолетов России

В Николаевской области украинские морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили 4 вертолета российских оккупантов. При этом один из морпехов уничтожал сразу 3 единицы.

Об этом рассказал командующий Военно-Морскими Силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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По его словам, это настоящий пример профессионализма, мужества и героизма украинских военных, а также еще одним уверенным шагом к победе.

На Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили 4 вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы,

– подчеркнул Неижпапа.