Один из морпехов сбил сразу 3 вертолета оккупантов: первое фото подбитых вертолетов России
5 марта 2022 , 14:55Читати новину українською
Источник:фейсбук ВМС ВСУ
В Николаевской области украинские морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили 4 вертолета российских оккупантов. При этом один из морпехов уничтожал сразу 3 единицы.
Об этом рассказал командующий Военно-Морскими Силами ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.
На тему Украинские военные сбили три вражеских вертолета над Николаевом
По его словам, это настоящий пример профессионализма, мужества и героизма украинских военных, а также еще одним уверенным шагом к победе.
На Николаевщине наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили 4 вертолета противника. При этом один из морпехов сбил сразу 3 единицы,
– подчеркнул Неижпапа.