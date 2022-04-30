Один из расстрелянных в Попасной автобусов был найден пустым: внутри есть следы крови

Российские оккупанты расстреляли автобусы с волонтерами под Попасной. Один из автобусов уже обнаружили и обнаружили в нем следы крови.

На волонтеров вышла ДРГ россиян

Об этом в эфире канала FreeДомUA рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Пока точной информации о пострадавших нет и местные власти выясняют выжил ли кто-то после обстрела.

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Гайдай со ссылкой на находившегося в первом автобусе человека заявил, что на волонтеров вышла российская ДРГ, когда те ехали за людьми в Попасную.

Российские военные попытались расстрелять автобус и подорвать его из гранатомета. Сообщается, что первый выстрел войск агрессора был неудачен. К сожалению, вторым ударом они попали в заднюю часть автобуса.

Глава Луганской ОВА рассказал, что автобус расстрелян: внутри кровь, однако тел людей нет.

Второй автобус исчез

Гайдай рассказал об исчезновении второго автобуса, который вез в Попасную гуманитарную помощь и должен был забрать людей. По его словам, с этим автобусом нет связи вообще.

Он также заявил, что автобус был "школьный". Именно с такой надписью автобус оказывал гуманитарную помощь.

Россияне обстреляли людей в Луганской области

Утром 30 апреля Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями была потеряна связь.

Несмотря на постоянные обстрелы, эвакуация из Луганской области до сих пор продолжается.

Также под Попасной войска агрессора обстреляли автомобиль с волонтерами и полицейский автобус. К счастью, все люди выжили.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты не прекращают наступление. Их войска двигаются на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях.

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