Один из руководителей российской разведки отправил спецназ на смерть и скрывает огромные потери

Террористы из войсковой части 25908 или 1327 центра применения разведывательных подразделений и подразделений спецназначения ГРУ принимают активное участие в боевых действиях на территории Украины. Как и другие захватчики, эти профессиональные нелюди совершили множество военных преступлений.

Список военнослужащих ГРУ из Дагестана, которых Путин привлек к войне на Украине, появился в сообществе "Солдат, вернись домой" в телеграме. Согласно документам, которые получили авторы проекта, руководит центром 50-летний Ян Оленин.

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2 апреля российский спецназовец как раз отмечает свой юбилей.

Высшее руководство не знает о потерях

По данным источников 24 канала в разведке, террористы из войсковой части 25908 были переброшены из России на украинскую территорию еще в начале войны.

Захватчиков с целью проведения разведки и диверсий, руководство оккупантов отправляло на задание отдельные группы ДРГ, которых успешно уничтожали украинские военные.

Потери среди личного состава Оленин от своего начальства скрывает.

Сколько именно террористов положил в украинскую землю своим бездумным командованием начальник центра, неизвестно. Однако в дагестанское село Ботлих никогда не вернутся по меньшей мере 20 оккупантов. Вероятно, не привезут их даже в гробах, поскольку Россия не собирается забирать тела своих граждан, которыми усеяна украинская земля.

Не интересует вывоз ликвидированных ГРУшников и самого Оленина. Тем не менее, узнать о судьбе своих мужей, детей и родителей можно по номеру телефона начальника центра: 8 (909) 472-94-74.

Передаем самые искренние поздравления Яну Оленину, военному преступнику из 1327 центра ГРУ. Желаем следующий день рождения отпраздновать в Гааге. Знаем всех. Никто не убежит от наказания за содеянное в Украине,

– написали авторы проекта "Солдат, вернись домой".

Смотрите список российских ГРУшников, которых перебросили на войну в Украину:

Таких Олениных много

По данным разведки, высшее военно-политическое руководство знает о провалах путинской спецоперации, но не понимает реальной картины потерь. Начальники штабов, руководители армий, которых пока не ликвидировали ВСУ, не могут получить полноценную информацию от офицеров на местах, поскольку те панически боятся наказания за невыполнение боевых задач.

Почти вся верхушка террористическо-оккупационных войск является коллективным Олениным, которому проще оставить тела своих бойцов, которых он сам и отправил на верную смерть.